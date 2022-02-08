У 2023 році в Україні проведуть електронний перепис населення за підтримки Apple

За підтримки американської технологічної компанії Apple в Україні проведуть Всеукраїнський перепис населення. Захід запланований на 2023 рік.

Про це Володимир Зеленський сказав під час Diia Summit.

«Ми плануємо у 2023 році провести перепис населення спільно з компанією Apple. Ми розробляємо модель електронної митниці. Ми прагнемо зробити Україну світовим ІТ-хабом, лідером з інновацій, лідером з технологій», — сказав президент.