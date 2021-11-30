Україна буде другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple

Україна підписала меморандум із компанією Apple про перепис населення. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter 30 листопада.

«Я пишаюся тим, що Україна буде другою країною у світі, яка проведе перепис у співпраці з Apple. Сьогодні було підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством цифрової трансформації та цим технологічним гігантом. Цифровізація — безумовний пріоритет для нашої держави», — заявив Зеленський.

Деталі меморандуму Мінцифри повідомить пізніше, однак у вересні Зеленський зустрівся із главою Apple Тімом Куком і обговорив співпрацю у проєкті перепису населення. Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснював, якою була співпраця під час перепису населення у США: Apple в Америці надала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів, що дало змогу зекономити бюджетні кошти.