Украина будет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple

Украина подписала меморандум с компанией Apple о переписи населения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter 30 ноября.

«Я горжусь тем, что Украина будет второй страной в мире, которая проведет перепись в сотрудничестве с Apple. Сегодня был подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и этим технологическим гигантом. Цифровизация — безусловный приоритет для нашего государства», — заявил Зеленский.

Детали меморандума Минцифры сообщит позже, однако в сентябре Зеленский встретился с главой Apple Тимом Куком и обсудил сотрудничество в переписи населения. Глава Минцифры Михаил Федоров объяснял, каким было сотрудничество во время переписи населения в США: Apple в Америке предоставила большую часть техники в аренду на несколько недель, что позволило сэкономить бюджетные средства.