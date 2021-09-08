В Украине перепись населения все же состоится в 2023 году. Комитет Рады выделил деньги на подготовку

Бюджетный комитет Верховной Рады выделил 82,5 миллиона гривен на 2022 год для подготовки к переписи населения, которую проведут в 2023 году.

Соответствующее решение комитет принял на заседании в среду, 8 сентября, сообщают нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Она уточнила, что в целом стоит перепись более миллиарда гривен.

В декабря 2020 года министр правительства Олег Немчинов объяснил, что в 2023 году проведут Всеукраинскую перепись населения, а в 2030 году — на основе данных национальных реестров.

ООН рекомендует проводить перепись раз в десять лет, но в независимой Украине последняя и единственная перепись была двадцать лет назад — в 2001 году.