В 2023 году в Украине проведут электронную перепись населения при поддержке Apple

При поддержке американской технологической компании Apple в Украине проведут Всеукраинскую перепись населения. Мероприятие запланировано на 2023 год.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время Diia Summit.

«Планируем в 2023 году провести перепись населения совместно с компанией Apple. Мы разрабатываем модель электронной таможни. Мы стремимся сделать Украину мировым ІТ-хабом, лидером по инновациям, лидером по технологиям», — сказал президент.