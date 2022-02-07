Очільник МЗС Кулеба після зустрічі з німецькою колегою: Ми знайшли проєкт рішення щодо поставок зброї з Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на перемовинах з німецькою колегою Анналеною Бербок вони знайшли проєкт рішення щодо поставок зброї з Німеччини. Він підкреслив, що тепер Україна чекатиме на рішення німецького уряду.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі.

«Сьогодні ми говорили не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин. Але і про те, що вона може зробити і має намір зробити для підтримки України. Конкретно у сфері оборони і безпеки. Це була відверта розмова, у нас дійсно позиції відмінні, але наша задача полягає в тому, щоб шукати рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли точки дотику і проєкт рішення. Тепер чекатиму на крок німецького уряду», — пояснив Кулеба.

Він також запевнив, що під час перемовин з німецькою стороною немає жодного тиску з боку Німеччини для якихось поступок від України у перемовинах з Росією. Кулеба підкреслив, що на зустрічі повторив «червоні лінії» для України: жодних поступок у питанні територіальної цілісності, жодних прямих переговорів з бойовиками та жодного впливу на право України самостійно визначати власну зовнішню політику.

Водночас очільниця МЗС Німеччини запевнила, що наразі зменшення напруженості у відносинах із Заходом та навколо України залежить від Росії. Вона підкреслила, що у разі подальшої агресії на Росію очікують санкції і Німеччина готова до економічних втрат від цих санкцій, тому що «йдеться про безпеку України». Крім того, Бербок знову зазначила, що підготовлені санкції є «безпрецедентними».

Також вона пояснила, чому була скасована зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Бербок повідомила, що ця зустріч із Зеленським планувалася за участі і міністра закордонних справ Франції, але той наразі перебуває у Москві на зустрічі президентів Франції та Росії. Тому вона теж змінила свій графік.