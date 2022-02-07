Глава МИД Кулеба после встречи с немецкой коллегой: Мы нашли проект решения по поставкам оружия из Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок они нашли проект решения по поставкам оружия из Германии. Он подчеркнул, что теперь Украина будет ждать решения немецкого правительства.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи.

«Сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может поступить по тем или иным причинам. Но и о том, что она может сделать и намерена сделать для поддержки Украины. Конкретно в области обороны и сохранности. Это был откровенный разговор, у нас действительно позиции отличные, но наша задача состоит в том, чтобы искать решения. Я думаю, что сегодня мы нашли точки соприкосновения и проект решения. Теперь буду ждать шаг немецкого правительства», — объяснил Кулеба.

Он также заверил, что во время переговоров с немецкой стороной нет никакого давления со стороны Германии для уступок Украины в переговорах с Россией. Кулеба подчеркнул, что на встрече повторил «красные линии» для Украины: никаких уступок по территориальной целостности, никаких прямых переговоров с боевиками и никакого влияния на право Украины самостоятельно определять собственную внешнюю политику.

В то же время глава МИД Германии заверила, что в настоящее время уменьшение напряженности в отношениях с Западом и вокруг Украины зависит от России. Она подчеркнула, что в случае дальнейшей агрессии Россию ожидают санкции и Германия готова к экономическим потерям от этих санкций, потому что «речь идет о безопасности Украины». Кроме того, Бербок вновь отметила, что подготовленные санкции «беспрецедентны».

Также она объяснила, почему была отменена встреча с президентом Владимиром Зеленским. Бербок сообщила, что эта встреча с Зеленским планировалась при участии и министра иностранных дел Франции, но сейчас он находится в Москве на встрече президентов Франции и России. Потому она тоже изменила свой график.