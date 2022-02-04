СМИ: Украина отправила Германии список вооружения для обороны

Посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с официальным письмом, в котором просит поставить Киеву оборонное вооружение. С письмом передан детальный список необходимого, копия которого уже есть в Федеральном министерстве обороны.

Об этом пишет одна из крупнейших немецких газет Süddeutsche Zeitung, которая ознакомилась с документом.

В списке боеприпасы для стрелкового оружия (калибр 23 мм, 30 мм), зенитно-ракетные комплексы средней дальности, противодронное вооружение, переносные зенитные комплексы, системы слежения и камеры, приборы ночного видения, цифровые радиостанции, радиолокационные станции, разведывательные станции, подводные локаторы и противоснайперские системы, а также системы по обезвреживанию и подрыву мин.

Из техники в списке транспорт с повышенной противоминной защитой и медицинские машины.

Киев просит рассмотреть заявку в кратчайшие сроки. При этом список может дополняться.