Чемпіоном Євро-2022 з футзалу стала Португалія. Росія програла з рахунком 2:4

Збірна Португалії виграла Чемпіонат Європи з футзалу, обігравши у фіналі збірну Росії із рахунком 4:2.

Росія лідирувала у першому таймі, забивши голи на 9 і 12 хвилинах. До кінця першого тайму португальці відіграли один гол — на 18 хвилині забив Томаш Паку.

Вже у другому таймі перевага була у збірної Португалії. Двічі гол забив Андре Коелью (на 26 та 31 хвилинах), а Пані точним перехопленням мʼяча забив четвертий гол у ворота росіян за дві секунди до сирени.