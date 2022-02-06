Чемпионом Евро-2022 по футзалу стала Португалия. Россия проиграла со счетом 2:4

Сборная Португалии выиграла Чемпионат Европы по футзалу, обыграв в финале сборную России со счетом 4:2.
Россия лидировала в первом тайме, забив голы на 9 и 12 минутах. К концу первого тайма португальцы отыграли один гол — на 18 минуте забил Томаш Паку.
Уже во втором тайме преимущество было у сборной Португалии. Дважды гол забил Андре Коэлью (на 26 и 31 минутах), а Пани точным перехватом мяча забил четвертый гол в ворота россиян за две секунды до сирены.
- 4 февраля сборная Украины по футзалу со счетом 2:3 проиграла сборной России в полуфинале Чемпионата Европы. Уже 6 февраля Украина проиграла сборной Испании в матче за третье место. В этот же день Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА из-за поведения болельщиков сборной Украины.