Евро-2022 по футзалу: сборная Украины проиграла Испании в матче за бронзу

Сборная Украины по футзалу проиграла сборной Испании со счетом 1:4 в матче за бронзовые медали Чемпионата Европы.
В ворота испанцев на 17 минуте забил Игорь Чернявский. Испанцы же забили в ворота Украины на 11, 18, 31 и 32 минутах. Голы забили Мигель Анхель Мельядо, Франсиско Солана, Боиис и Адольфо.
В финале сегодня, 6 января, играют сборная Португалии против сборной России.
- 4 февраля сборная Украины по футзалу со счетом 2:3 проиграла сборной России в полуфинале Чемпионата Европы. Украинская сборная тогда впервые за 17 лет вышла в полуфинал, победив команду Казахстана.
- 6 февраля Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА, запросив дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала.