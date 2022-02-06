Евро-2022 по футзалу: сборная Украины проиграла Испании в матче за бронзу

Сборная Украины по футзалу проиграла сборной Испании со счетом 1:4 в матче за бронзовые медали Чемпионата Европы.

В ворота испанцев на 17 минуте забил Игорь Чернявский. Испанцы же забили в ворота Украины на 11, 18, 31 и 32 минутах. Голы забили Мигель Анхель Мельядо, Франсиско Солана, Боиис и Адольфо.

В финале сегодня, 6 января, играют сборная Португалии против сборной России.