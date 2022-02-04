Сборные Украины и России впервые встречаются в полуфинале Евро-2022 по футзалу! Такое нельзя пропускать — хроника матча в трансляции «Бабеля»

В пятницу, 4 февраля, сборные России и Украины встречаются в полуфинале Чемпионата Европы по футзалу. С 2014 года УЕФА разводит украинцев и россиян, чтобы сборные могли встретиться только на поздних стадиях плей-офф. С тех пор ни футбольные, ни футзальные команды России и Украины не играли между собой. Футзальная сборная России более титулованная и выиграла все свои матчи на нынешнем Евро. Но Украина уже победила в четвертьфинале сборную Казахстана, которая считалась фаворитом, и впервые за 17 лет дошла до полуфинала. Так что сегодняшнее событие по-своему историческое, и пропустить его мы не могли. «Бабель» следит за событиями встречи сборных Украины и России в полуфинале Евро-2022 по футзалу.