Украина в полуфинале Евро-2022 по футзалу сыграет с Россией

Сборная Украины по футзалу будет играть в полуфинале Чемпионата Европы — 2022 против сборной России.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как отмечается, поединок намечен на пятницу, 4 февраля. Он состоится в Амстердаме.

Отметим, соперник Украины в полуфинале определился 1 февраля — в матче России против Грузии, завершившемся счетом 3:1.

Таким образом, в полуфинале встретятся украинская сборная, которая вышла на второе место в группе А, и победитель группы С — Россия.

Во втором матче полуфинала 4 февраля встретятся Португалия, занявшая первое место в группе А, и победитель поединка Испания — Словакия, который еще идет.