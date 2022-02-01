Україна в півфіналі Євро-2022 з футзалу зіграє з Росією

Збірна України з футзалу гратиме в півфіналі Чемпіонату Європи — 2022 проти збірної Росії.
Про це повідомили в Українській асоціації футболу (УАФ).
Як зазначається, поєдинок запланований на п’ятницю, 4 лютого. Він відбудеться в Амстердамі.
Зазначимо, суперник України в півфіналі визначився 1 лютого — у матчі Росії проти Грузії, що завершився рахунком 3:1.
Тож, у півфіналі зустрінуться українська збірна, яка вийшла на друге місце у групі А, і переможець групи С — Росія.
В іншому матчі півфіналу 4 лютого зустрінуться Португалія, яка посіла перше місце у групі А, і переможець поєдинку Іспанія — Словаччина, який ще триває.
- Нагадаємо, українська збірна вперше за 17 років вийшла в півфінал Чемпіонату Європи з футзалу, подолавши команду Казахстану в 1/4 фіналу.