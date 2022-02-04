Збірні України та Росії вперше зустрічаються у півфіналі Євро-2022 з футзалу! Таке не можна пропускати — хроніка матчу у трансляції «Бабеля»

У пʼятницю, 4 лютого, збірні Росії та України зустрічаються у півфіналі Чемпіонату Європи з футзалу. З 2014 року УЄФА розводить українців та росіян, щоби збірні могли зустрітися лише на пізніх стадіях плей-оф. З того часу ані футбольні, ані футзальні команди Росії та України не грали між собою. Футзальна збірна Росії більш титулована і виграла всі свої матчі на нинішньому Євро. Але Україна вже перемогла у чвертьфіналі збірну Казахстану, яка вважалася фаворитом, та вперше за 17 років дійшла до півфіналу. Тож сьогоднішня подія по-своєму історична, і пропустити її ми не могли. «Бабель» стежить за подіями зустрічі збірних України та Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу.