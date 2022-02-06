Євро-2022 з футзалу: збірна України програла Іспанії у матчі за бронзу

Збірна України з футзалу програла збірній Іспанії з рахунком 1:4 у матчі за бронзові медалі Чемпіонату Європи.
У ворота іспанців на 17-й хвилині забив Ігор Чернявський. Іспанці ж забили у ворота України на 11, 18, 31 та 32-й хвилинах. Голи забили Мігель Анхель Мельядо, Франсіско Солана, Боїс і Адольфо.
У фіналі сьогодні, 6 січня, грають збірна Португалії проти збірної Росії.
- 4 лютого збірна України з футзалу з рахунком 2:3 програла збірній Росії у півфіналі Чемпіонату Європи. Українська збірна вперше за 17 років вийшла до півфіналу, перемігши команду Казахстану.
- 6 лютого Російський футбольний союз направив звернення до УЄФА, запросивши дисциплінарне розслідування через поведінку уболівальників збірної України під час півфіналу.