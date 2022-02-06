Євро-2022 з футзалу: Росія поскаржилася в УЄФА на Україну через поведінку вболівальників

Російський футбольний союз направив звернення до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), запросивши дисциплінарне розслідування через поведінку вболівальників збірної України під час півфіналу Чемпіонату Європи з футзалу.

Про це повідомляють ТАСС і Інтерфакс-Україна.

Під час матчу українські вболівальники неодноразово співали «Путін — х*йло!» і «бий москаля, складайте трупи», а також кричали «хто не скаче, той москаль».

У РФС поведінку вболівальників вважають образою російських футболістів, розпалюванням ненависті за національною ознакою і закликами до вбивства російських громадян.

«Згідно із регламентом турніру, національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям», — заявили в РФС.