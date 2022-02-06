Евро-2022 по футзалу: Россия пожаловалась в УЕФА на Украину из-за поведения болельщиков

Российский футбольный союз направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), запросив дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала Чемпионата Европы по футзалу.

Об этом сообщают ТАСС и Интерфакс-Украина.

Во время матча украинские болельщики неоднократно пели «Путин — х*йло!» и «бий москаля, складайте трупи», а также кричали «хто не скаче, той москаль».

В РФС поведение болельщиков считают оскорблением российских футболистов, разжиганием ненависти по национальному признаку и призывами к убийству российских граждан.

«Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям», — заявили в РФС.