Сборная Украины уступила России в полуфинале Чемпионата Европы по футзалу

Сборная Украины по футзалу со счетом 2:3 проиграла сборной России в полуфинале Чемпионата Европы.

Игра проходила в Амстердаме.

За украинцев отличились Серый (16-я минута) и Абашин (35-я). У россиян голы забивали Соколов (2-я минута), Афанасьев (15-я), Ниязов (31-я минута). На последней минуте поединка украинцы могли сравнять счет с пенальти, но его не реализовал Шотурма.