Збірна України поступилася Росії у півфіналі Чемпіонату Європи з футзалу

За українців відзначилися Сірий (16-а хвилина) та Абашин (35-а). У росіян голи забивали Соколов (2-а хвилина), Афанасьєв (15-а), Ніязов (31-а хвилина). На останній хвилині поєдинку українці мали можливість зрівняти рахунок з пенальті, але його не реалізував Шотурма.

Збірна України з футзалу з рахунком 2:3 поступилася збірній Росії у півфіналі Чемпіонату Європи.

В другому півфіналі турніру зіграють Португалія та Іспанія. Команда, яка програє, зустрінеться з українцями в матчі за третє місце.

Нагадаємо, українська збірна вперше за 17 років вийшла в півфінал Чемпіонату Європи з футзалу, подолавши команду Казахстану в 1/4 фіналу.