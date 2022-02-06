Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію. Путін відмовився від участі

Організатори Мюнхенської безпекової конференції запросили президента України Володимира Зеленського взяти участь у заході. Водночас лідер Кремля Володимир Путін проігнорував таке ж запрошення, передає Deutsche Welle.

Конференція має обʼєднати орієнтовно 35 голів держав та урядів, а також близько 100 міністрів.

Глава конференції Вольфганг Ішингер зазначив, що серед запрошених — канцлер ФРН Олаф Шольц, віцепрезидент США Камала Гарріс, президент України Володимир Зеленський, генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн. Крім того, буде глава Держдепу США Ентоні Блінкен та 30 конгресменів.

Водночас очільник Кремля Путін відмовився приїхати на конференцію, але організатори все ще мають надію, що він долучиться онлайн.

«Я точно не хочу виключати Росію. Зараз Москва має скористатися можливістю не лише представити російську перспективу через листи до США та НАТО, а й ще раз все прояснити обізнаній аудиторії високого рівня», — сказав Ішингер.

Цьогоріч безпекова конференція пройде 18—20 лютого в готелі Bayerischer Hof.