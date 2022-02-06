Владимира Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Путин отказался от участия

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности пригласили президента Украины Владимира Зеленского принять участие в мероприятии. В то же время лидер Кремля Владимир Путин проигнорировал приглашение, передает Deutsche Welle.

Конференция должна объединить 35 глав государств и правительств, а также около 100 министров.

Глава конференции Вольфганг Ишингер отметил, что среди приглашенных — канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Камала Гаррис, президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, будет глава Госдепа США Энтони Блинкен и 30 конгрессменов.

В то же время глава Кремля Путин отказался приезжать на конференцию, но организаторы все еще надеются, что он присоединится онлайн.

«Я точно не хочу исключать Россию. Сейчас Москва должна воспользоваться возможностью не только представить российскую перспективу через письма в США и НАТО, но еще раз все прояснить осведомленной аудитории высокого уровня», — сказал Ишингер.

В этом году конференция безопасности пройдет 18—20 февраля в отеле Bayerischer Hof.