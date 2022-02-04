У вихідні в Україні прогнозують сніг і відлигу, синоптики попередили про ожеледицю

За прогнозом синоптиків, у суботу в західних, північних і більшості центральних областей пройде невеликий сніг, удень подекуди з дощем, на решті території країни — без істотних опадів. У неділю часом сніжитиме на Лівобережжі та на заході країни, удень можливий сніг із дощем, на решті території — без опадів.

В Україні у вихідні 5—6 лютого очікується хмарна, волога, часто вітряна погода без надто низьких температур.

В Укргідрометцентрі зазначили, що в суботу на Правобережжі потеплішає, але на сході та північному сході ще затримаються морози — у східних і північно-східних областях вночі буде -7...-12 °С, удень 0...-5 °С; на решті території вночі -4...-9 °С, у західних областях близько нуля, удень від -2° до +5 °С.

У неділю в Україну прийде відлига, яка охопить всю територію країни, але у східних областях ніч ще буде морозною. Уночі в Україні від +1° до -5 °С, на сході до -10 °С, удень 0...+6 °С.

Окремо синоптики попередили, що на дорогах України, крім півдня, утримається ожеледиця, вітер буде переважно південно-західний, 5—10 м/с, у західних областях очікуються пориви до 15—20 м/с.