Синоптики через ожеледицю оголосили штормове попередження у 20 областях

У п’ятницю, 4 лютого, практично на всій території України очікується ожеледиця.
За даними Sinoptik.ua, пощастить лише мешканцям Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, де вже кілька днів немає опадів.
У зв’язку з ожеледицею в 20 областях оголошено жовтий рівень небезпеки.
Синоптики порадили жителям цих регіонів виїжджати на особистому автотранспорті лише у разі нагальної потреби, а також нагадали, що ожеледиця збільшує гальмівний шлях.
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