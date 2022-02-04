В выходные в Украине прогнозируют снег и оттепель, синоптики предупредили о гололедице

По прогнозу синоптиков, в субботу в западных, северных и большинстве центральных областей пройдет небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории страны — без существенных осадков. В воскресенье будет снег на Левобережье и на западе страны, днем возможен снег с дождем, на остальной территории — без осадков.

В Украине в выходные 5—6 февраля ожидается облачная, влажная, часто ветреная погода без особо низких температур.

В Укргидрометцентре отметили, что в субботу на Правобережье потеплеет, но на востоке и северо-востоке еще задержатся морозы — в восточных и северо-восточных областях ночью будет -7...-12 °С, днем 0...-5 °С, на остальной территории ночью -4...-9 °С, в западных областях около нуля, днем от -2° до +5 °С.

В воскресенье в Украину придет оттепель, которая охватит всю территорию страны, но в восточных областях ночь еще будет морозной. Ночью в Украине от +1° до -5 °С, на востоке до -10 °С, днем 0...+6 °С.

Синоптики предупредили, что на дорогах Украины, кроме юга, сохранится гололедица, ветер будет в основном юго-западный, 5—10 м/с, в западных областях ожидаются порывы до 15—20 м/с.