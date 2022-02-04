Закриття Deutsche Welle в Росії: у Латвії запропонували перенести московський офіс компанії до Риги

У Латвії запропонували перенести московський офіс німецького мовника Deutsche Welle до Риги, якщо Росія не скасує розпорядження про його закриття.
Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, передає Delfi.
«Рига — найближче і найбільше місто до Москви, тому тут DW зможе і надалі висвітлювати актуальні новини з Росії, Білорусі та всього регіону. У Ризі є Балтійський авіаційний центр і високорозвинена ІТ-інфраструктура — все для того, щоб місто стало базою DW у регіоні», — наголосив він.
Також Борданс запевнив, що Латвія займає перші позиції щодо індексу свободи преси у світі, «тому журналісти можуть бути впевнені, що їхню працю в Латвії поважатимуть».
Окремо він нагадав, що в останні роки в Ризі успішно працює російське видання Meduza, яке Росія 23 квітня внесла у реєстр іноземних агентів.
- 2 лютого Німеччина заборонила мовлення кремлівського телеканалу RT DE на своїй території. RT DE розпочав роботу 16 грудня 2021 року і за кілька годин був забанений у YouTube за порушення. У Німеччині трансляція RT заборонена, але телеканал оминув заборону через Сербію, отримавши ліцензію там. ФРН у відповідь розпочала перевірку. У грудні німецький регулятор домігся зняття RT DE з мовлення у Німеччині.
- 3 лютого у МЗС Росії заявили, що припиняють мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території РФ. До того ж Росія збирається закрити кореспондентський пункт німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle в РФ та анулювати акредитації всіх співробітників російського бюро німецької компанії.