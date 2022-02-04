Закрытие Deutsche Welle в России: в Латвии предложили перенести московский офис компании в Ригу

В Латвии предложили перенести московский офис немецкого вещателя Deutsche Welle в Ригу, если Россия не отменит распоряжение о его закрытии.
Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, передает Delfi.
«Рига — ближайший и самый большой город к Москве, поэтому здесь DW сможет и дальше освещать актуальные новости из России, Беларуси и всего региона. В Риге есть Балтийский авиационный центр и высокоразвитая ИТ-инфраструктура — все для того, чтобы город стал базой DW в регионе», — подчеркнул он.
Также Борданс заверил, что Латвия занимает первые позиции по индексу свободы печати в мире, «поэтому журналисты могут быть уверены, что их труд в Латвии будут уважаться».
Отдельно он напомнил, что в последние годы в Риге успешно работает российское издание Meduza, которое Россия 23 апреля внесла в реестр иностранных агентов.
- 2 февраля Германия запретила вещание кремлевского телеканала RT DE на своей территории. RT DE начал работу 16 декабря 2021 года и через несколько часов был забанен в YouTube за нарушение. В Германии трансляция RT запрещена, но телеканал обошел запрет через Сербию, получив лицензию там. ФРГ начала проверку. В декабре немецкий регулятор добился снятия RT DE с вещания в Германии.
- 3 февраля в МИД России заявили, что прекращают вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории РФ. К тому же, Россия собирается закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ и аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкой компании.