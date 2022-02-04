Закрытие Deutsche Welle в России: в Латвии предложили перенести московский офис компании в Ригу

В Латвии предложили перенести московский офис немецкого вещателя Deutsche Welle в Ригу, если Россия не отменит распоряжение о его закрытии.

Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, передает Delfi.

«Рига — ближайший и самый большой город к Москве, поэтому здесь DW сможет и дальше освещать актуальные новости из России, Беларуси и всего региона. В Риге есть Балтийский авиационный центр и высокоразвитая ИТ-инфраструктура — все для того, чтобы город стал базой DW в регионе», — подчеркнул он.