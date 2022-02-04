Польща почне постачати Україні обіцяне озброєння з наступного тижня

Польща почне постачання озброєння для України вже з наступного тижня.

Про це повідомляє агентство PAP.

«Ми передаємо в Україну оборонне озброєння. Кілька десятків тисяч артилерійських снарядів, а також міномети та гранатомети. Вже наступного тижня піде перший транспорт за наш східний кордон», — сказав він.

Також у пʼятницю Сенат Польщі ухвалив резолюцію про підтримку України. Як пише «Європейська правда», за ухвалення резолюції проголосували усі 92 сенатори. Сенат підтримав надання політичної та фінансової допомоги Україні, постачання країні зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці українських військових, оскільки Україна опинилася перед «смертельною небезпекою».