Польша начнет поставлять Украине обещанное вооружение со следующей недели

Польша начнет поставки вооружения для Украины уже со следующего понедельника.
Об этом сообщает агентство PAP.
«Мы передаем в Украину оборонное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе уйдет первый груз за нашу восточную границу», — сказал он.
Также в пятницу Сенат Польши принял резолюцию о поддержке Украины. Как пишет «Европейская правда», за принятие резолюции проголосовали все 92 сенатора. Сенат поддержал оказание политической и финансовой помощи Украине, снабжение страны оружием и участие солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных, поскольку Украина оказалась перед «смертельной опасностью».
2 февраля польское правительство одобрило предоставление Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и груза боеприпасов. В правительстве не указали объемы оружия, которое получит Украина, но по словам главы Бюро национальной безопасности Павела Солоха, Польша передает несколько десятков тысяч боеприпасов для обороны.
Моравецкий заявил, что Польша также планирует предоставить Украине артиллерию, легкие минометы и разведывательные беспилотники.
- На фоне угрозы вторжения войск России Украина стала получать от западных партнеров усиленную военную помощь. Оружие и боеприпасы Украине поставляют США, Великобритания и другие союзники. Вооружение официально отказывается поставлять Германия. Пока Берлин пообещал Украине мобильный полевой госпиталь и 5 тысяч военных шлемов.