Польша начнет поставлять Украине обещанное вооружение со следующей недели

Польша начнет поставки вооружения для Украины уже со следующего понедельника.

Об этом сообщает агентство PAP.

«Мы передаем в Украину оборонное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе уйдет первый груз за нашу восточную границу», — сказал он.

Также в пятницу Сенат Польши принял резолюцию о поддержке Украины. Как пишет «Европейская правда», за принятие резолюции проголосовали все 92 сенатора. Сенат поддержал оказание политической и финансовой помощи Украине, снабжение страны оружием и участие солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных, поскольку Украина оказалась перед «смертельной опасностью».