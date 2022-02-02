Польское правительство согласовало предоставление Украине военной помощи — ПЗРК Piorun и боеприпасов

Польское правительство одобрило предоставление Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Чиновник не уточнил, какие именно объемы оружия получит Украина, но по словам главы Бюро национальной безопасности Павла Солоха, Польша передаст несколько десятков тысяч боеприпасов для обороны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что также планирует предоставить Украине артиллерию, легкие минометы и разведывательные беспилотники.

Piorun — это модернизированный в 2010—2015 годах комплекс Grom, который начали использовать еще в 1995 году. Он предназначен для поражения воздушных целей, летящих на высоте от 10 до 4 000 метров и находящихся на расстоянии от 500 до 6 500 метров от оператора.