США ввели візові санкції проти режиму Лукашенка

Державний департамент США оголосив візові обмеження для представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Їх звинувачують в участі у «серйозній екстериторіальній контрдисидентській діяльності».

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

У США засуджують дії режиму Лукашенка, зокрема за намагання примусово повернути білоруську олімпійську чемпіонку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року.

Також Вашингтон висловив солідарність з опозиційними політиками, які зазнали утисків через критику нелегітимної влади.

«Сполучені Штати підтверджують свою підтримку народу Білорусі та ще раз закликають режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів; негайно звільнити всіх політичних вʼязнів», — ідеться у заяві.