США ввели візові санкції проти режиму Лукашенка

Державний департамент США оголосив візові обмеження для представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Їх звинувачують в участі у «серйозній екстериторіальній контрдисидентській діяльності».
Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.
У США засуджують дії режиму Лукашенка, зокрема за намагання примусово повернути білоруську олімпійську чемпіонку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року.
Також Вашингтон висловив солідарність з опозиційними політиками, які зазнали утисків через критику нелегітимної влади.
«Сполучені Штати підтверджують свою підтримку народу Білорусі та ще раз закликають режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів; негайно звільнити всіх політичних вʼязнів», — ідеться у заяві.
- Від початку серпня 2020 року громадяни Білорусі почали протест проти переобрання президентом Лукашенка. Найактивніші протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Білоруси вимагають перевиборів, звільнення всіх політичних вʼязнів, покарання для силовиків і, найголовніше, відставки Лукашенка.
- 2 грудня США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз запровадили санкції проти Білорусі за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС. У Білорусі заявили, що вживатимуть «жорстких, асиметричних, але адекватних заходів».
- 6 грудня Білорусь заборонила ввозити низку товарів з ЄС, США та інших країн у відповідь на санкції. Під заборону потрапили продукти, зокрема, м’ясо, молоко, кондитерські вироби, сіль, овочі, фрукти, горіхи.