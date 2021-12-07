Білорусь заборонила ввозити продукти з країн, які підтримали санкції проти неї

Білорусь із 1 січня у відповідь на санкції за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС, заборонить ввозити продукти з США, Канади, Норвегії, Албанії, Ісландії, Північної Македонії, Великої Британії та Північної Ірландії, Чорногорії, Швейцарії.

Про це з посиланням на пояснення уряду повідомляє державне агентство БелТА.

У переліку заборонених товарів — свині, мʼясо великої рогатої худоби, свинина, низка субпродуктів, мʼясо солоне, в розсолі, сушене або копчене, харчове борошно з мʼяса або мʼясних субпродуктів, жир свинячий, великої рогатої худоби, овець чи кіз, лярд-стеарин, свійської птиці та інші тваринні олії, ковбаси та аналогічні продукти.