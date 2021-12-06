Білорусь відповіла на санкції Євросоюзу, США і Британії забороною на ввезення товарів

Уряд Білорусі заборонив ввезення низки товарів з Євросоюзу, США та Великої Британії у відповідь на санкції, які запровадили проти білоруської сторони за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС.
Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Білорусі.
Вказано, що заборона на ввезення товарів накладена за «незаконний зовнішній санкційний тиск, спрямований на підрив суверенітету Білорусі та погіршення добробуту білоруських громадян». Які саме товари будуть заборонені не сказано, але наголошується, що тепер внутрішній ринок країни наповнюватимуть лише «товарами з дружніх країн».
Окрім цього, Білорусь обмежила вʼїзд іноземцям.
«Розширені списки осіб, чий вʼїзд на територію Республіки Білорусь та Союзної держави небажаний, із країн, які на системній основі дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів та представників громадських організацій», — сказано у заяві.
- 2 грудня США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз запровадили санкції проти Білорусі за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС. У Білорусі заявили, що вживуть «жорсткі, асиметричні, але адекватні заходи».
- Незабаром голова МЗС Білорусі заявив, що країна може втратити державність, якщо Захід продовжить санкційний тиск.