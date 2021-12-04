Глава МЗС Білорусі заявив, що через санкції Євросоюзу країна може втратити державність

«Білорусь ризикує втратити державність, якщо санкційний тиск триватиме. Хоча ми зробимо все, щоб такого не сталося», — наголосив він.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтервʼю телеканалу «Білорусь 1».

На думку Макея, після цього Європейський Союз «назавжди втратить Білорусь».

«Я думаю, що це абсолютно не на користь Європі. Я вважаю, що завжди є можливість виходу з будь-якої ситуації, зокрема, з тієї складної ситуації, в якій опинилися зараз відносини між Білоруссю та Європейським Союзом», — додав білоруський міністр.

Також Макей поскаржився, що «європейські партнери вбирають односторонню інформацію з так званих надійних джерел» і відповідно вдаються до кроків, спрямованих «фактично на руйнування суверенітету та незалежності Білорусі».