Беларусь запретила ввозить продукты из стран, поддержавших санкции против нее

Беларусь с 1 января в ответ на санкции за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока в ЕС запретит ввозить продукты из США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

Об этом со ссылкой на объяснение правительства сообщает государственное агентство БелТа.

В перечне запрещенных товаров — свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов; мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов4 жир свиной, крупного рогатого скота, овец, домашней птицы и другие животные масла; колбасы и аналогичные продукты.