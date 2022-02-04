США ввели визовые санкции против режима Лукашенко

Государственный департамент США объявил визовые ограничения для представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Их обвиняют в участии в «серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности».

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В США осуждают действия режима Лукашенко, в частности за попытки принудительно вернуть беларусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.

Также Вашингтон выразил солидарность с оппозиционными политиками, которые столкнулись с притеснениями из-за критики нелегитимной власти.

«Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку народа Беларуси и призывают режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других беларусов; немедленно освободить всех политических заключенных», — говорится в заявлении.