Антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа СН Сергія Кузьміних, якого спіймали на хабарі

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних, якого 28 січня викрили на хабарництві.

Про це НАБУ повідомило у четвер, 3 лютого.

Рішення ухвалили через те, що він систематично не являється на допит і його неможливо знайти вдома.

31 січня 2022 року адвокат Кузьміних повідомила по телефону слідству, що той наразі перебуває у лікарні та на виклик не прибуде. Однак, ані сам нардеп, ані його захисник не хочуть повідомили слідтсву про лікарню, де той нібито перебуває — у НАБУ це розцінюють як переховування від слідства, що є також підставою для оголошення у розшук.

Нардепа знову викликали на допит у понеділок, 7 лютого.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран НАБУ