Антикорупційне бюро оприлюднило деталі справи нардепа Сергія Кузьміних, якого спіймали на хабарі

Національне антикорупційне бюро оприлюднило деталі справи щодо народного депутата фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних, якого 28 січня спіймали на хабарі.

Депутат отримав свій хабар у розмірі 558 тисяч гривень за вплив на ухвалення рішення. Восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули: якщо та планує постачати обладнання до лікарні, то це треба попередньо узгодити із народним депутатом — Сергієм Кузьміних.

Ідеться про низку тендерів на закупівлю медичного обладнання до Житомирської лікарні №2 імені Павлусенка. Загальна сума тендеру — 40 мільйонів гривень. Після того, як лікарня оплатила вартість обладнання для УЗД, Кузьміних просив собі 30% «за сприяння у перемозі» — 558 тисяч гривень.

За версією слідства, депутат і надалі планував застосувати таку схему і після того, як лікарня перерахує кошти відповідно до інших договорів – 37,5 млн гривень, що складає 30% від вартості обладнання для проведення МРТ та понад 398 тисяч гривень – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

28 січня 2022 року нардепа викрили «на гарячому», одразу після передачі йому 558 тисяч гривень обумовлених коштів. 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала йому підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу — зловживання впливом. Однак, через «депутатський імунітет» народного обранця затримати не змогли. І він й досі ігнорує повістки про виклик на допит.