МЗС Білорусі викликало посла України через нібито проліт розвідувального безпілотника

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України через нібито перетин кордону українським безпілотником.
Про це повідомляє МЗС Білорусі.
Ігорю Кизиму заявили «рішучий протест» у звʼязку з «цілеспрямованим» запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі.
«Згаданий український БЛА 24 січня 2022 р. незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі нашої країни та згодом примушений до посадки спеціалістами Збройних сил, — заявили в МЗС.
На основі аналізу даних бортової апаратури нібито встановлено, що його запустили з для «проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном «Брестський». МЗС Білорусі звинуватило Україну у провокуванні ескалації ситуації в регіоні і закликало утриматися від «деструктивних дій».
- Стосунки з Україною загострилися після початку в Білорусі протестів проти переобрання президентом Олександра Лукашенка серпні 2020 року. Декілька учасників акцій загинули, тисячі були побиті, затримані та отримали покарання за рішенням суду. Україна, як і західні країни, не визнала Лукашенка у статусі президента Білорусі. У відповідь Лукашенко звинуватив Україну у причетності до організації та підбурюванні до заворушень в країні.
- 2 лютого у Білорусі стартував перший етап військових навчань «Союзна рішучість — 2022», який триватиме до 9 лютого. У них беруть участь декілька десятків тисяч військовослужбовців, а також сотні одиниць озброєння. На фоні скупчення понад 130 тисяч російських військових на кордоні українська влада та Захід побоюються, що навчання можуть бути використані для вторгнення.