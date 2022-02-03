МЗС Білорусі викликало посла України через нібито проліт розвідувального безпілотника

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України через нібито перетин кордону українським безпілотником.

Про це повідомляє МЗС Білорусі.

Ігорю Кизиму заявили «рішучий протест» у звʼязку з «цілеспрямованим» запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі.

«Згаданий український БЛА 24 січня 2022 р. незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі нашої країни та згодом примушений до посадки спеціалістами Збройних сил, — заявили в МЗС.

На основі аналізу даних бортової апаратури нібито встановлено, що його запустили з для «проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном «Брестський». МЗС Білорусі звинуватило Україну у провокуванні ескалації ситуації в регіоні і закликало утриматися від «деструктивних дій».