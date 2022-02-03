МИД Беларуси вызвал посла Украины из-за якобы пролета разведывательного беспилотника

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины из-за якобы пересечения границы украинским беспилотником.

Об этом сообщает МИД Белоруссии.

Игорю Кизиму заявили «решительный протест» в связи с «целенаправленным» запуском беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию Беларуси.

«Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил, — заявили в МИД.

На основе анализа данных бортовой аппаратуры якобы установлено, что его запустили для «ведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский». МИД Беларуси обвинил Украину в провоцировании эскалации ситуации в регионе и призвал воздержаться от «деструктивных действий».