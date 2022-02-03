У Сербії запевняють, що тести на коронавірус тенісиста Джоковича справжні та непідроблені

У прокуратурі Сербії повідомили, що не знайшли жодних доказів того, що тенісист Новак Джокович міг надати австралійській владі підроблені тести на коронавірус. Раніше журналісти виявили, що вони мають невідповідні номери.

Про це пише BBC.

За даними прокурорів, Міністерство охорони здоров’я країни перевірило та підтвердило справжність документів.

Там зазначили, що МОЗ перевірив електронну базу даних, у якій вказана детальна інформація про тести та результати, і вона підтверджує справжність обох тестів Джоковича.

«Було встановлено, що Новак Джокович проходив тестування кілька разів, і результати тестів від 16 і 22 грудня були достовірними», — розповіли у прокуратурі.