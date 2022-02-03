У Сербії запевняють, що тести на коронавірус тенісиста Джоковича справжні та непідроблені

У прокуратурі Сербії повідомили, що не знайшли жодних доказів того, що тенісист Новак Джокович міг надати австралійській владі підроблені тести на коронавірус. Раніше журналісти виявили, що вони мають невідповідні номери.
Про це пише BBC.
За даними прокурорів, Міністерство охорони здоров’я країни перевірило та підтвердило справжність документів.
Там зазначили, що МОЗ перевірив електронну базу даних, у якій вказана детальна інформація про тести та результати, і вона підтверджує справжність обох тестів Джоковича.
«Було встановлено, що Новак Джокович проходив тестування кілька разів, і результати тестів від 16 і 22 грудня були достовірними», — розповіли у прокуратурі.
- 6 січня Джокович прилетів до Мельбурну для захисту титулу чемпіона Australian Open, але йому анулювали візу, оскільки він не пройшов вакцинацію. Його відправили до готелю на карантин і планували депортувати, проте 10 січня Джокович виграв суд.
- 12 січня Новак Джокович визнав, що в документах, які він надав при вʼїзді в Австралію, були помилкові дані. Спортсмен запевняє, що помилка сталася через «людський фактор». Заповнюючи вʼїзну декларацію, спортсмен зазначив, що за 14 днів до прибуття в Австралію (6 січня) він не був в інших країнах. Але виявилося, що в цей період він літав із Белграду до Іспанії. Також тенісист зізнався, що зустрічався з журналістами та робив фотосесію, маючи позитивний тест на COVID-19.
- 14 січня Австралія повторно анулювала візу Джоковичу, і це рішення спортсмену не вдалось оскаржити.
- Згодом журналісти BBC виявили, що тести на коронавірус сербського тенісиста Новака Джоковича мають невідповідні номери. Це може свідчити про їхню підробку або ж цифрову помилку.