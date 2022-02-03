В Сербии уверяют, что тесты на коронавирус теннисиста Джоковича подлинные и неподдельные

В прокуратуре Сербии сообщили, что не нашли никаких доказательств того, что теннисист Новак Джокович мог предоставить австралийским властям поддельные тесты на коронавирус. Ранее журналисты обнаружили, что у них несоответствующие номера.

Об этом пишет BBC.

По данным прокуроров, Министерство здравоохранения страны проверило и подтвердило подлинность документов.

Там отметили, что Минздрав проверил электронную базу данных, в которой указана подробная информация о тестах и результатах, и она подтверждает подлинность обоих тестов Джоковича.

«Было установлено, что Новак Джокович проходил тестирование несколько раз, и результаты тестов от 16 и 22 декабря были достоверными», — рассказали в прокуратуре.