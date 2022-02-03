В Сербии уверяют, что тесты на коронавирус теннисиста Джоковича подлинные и неподдельные

В прокуратуре Сербии сообщили, что не нашли никаких доказательств того, что теннисист Новак Джокович мог предоставить австралийским властям поддельные тесты на коронавирус. Ранее журналисты обнаружили, что у них несоответствующие номера.
Об этом пишет BBC.
По данным прокуроров, Министерство здравоохранения страны проверило и подтвердило подлинность документов.
Там отметили, что Минздрав проверил электронную базу данных, в которой указана подробная информация о тестах и результатах, и она подтверждает подлинность обоих тестов Джоковича.
«Было установлено, что Новак Джокович проходил тестирование несколько раз, и результаты тестов от 16 и 22 декабря были достоверными», — рассказали в прокуратуре.
- 6 января Джокович прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона Australian Open, но ему аннулировали визу, поскольку он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, однако 10 января Джокович выиграл суд.
- 12 января Новак Джокович признал, что в документах, предоставленных при въезде в Австралию, были ошибочные данные. Спортсмен уверяет, что ошибка произошла из-за «человеческого фактора». Заполняя въездную декларацию, спортсмен отметил, что за 14 дней до прибытия в Австралию (6 января) он не был в других странах. Но оказалось, что в этот период он летал из Белграда в Испанию. Также теннисист признался, что встречался с журналистами и делал фотосессию с положительным тестом на COVID-19.
- 14 января Австралия повторно аннулировала визу Джоковичу, и это решение спортсмену не удалось обжаловать.
- Впоследствии журналисты BBC обнаружили, что тесты на коронавирус сербского теннисиста Новака Джоковича имеют несоответствующие номера. Это может свидетельствовать об их подделке или цифровой ошибке.