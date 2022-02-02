Українські військові оприлюднили відео обстрілу КПВВ «Гнутове» на Донбасі

На відео, викладене на сторінці штабу ООС у Facebook, потрапив момент вибуху боєприпасу на території українського КПВВ, де саме проходив прикордонник.

У чоловіка влучив осколок, проте застряг у посвідченні із жетоном, що лежало в нагрудній кишені.

За даними українських військових, російські найманці застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули постріл ВОГ.

Також на обстріл відреагувало посольство США в Києві.

«Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані РФ сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ «Гнутове», піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі», — йдеться на сторінці дипломатичної установи у Twitter.