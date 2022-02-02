Українські військові оприлюднили відео обстрілу КПВВ «Гнутове» на Донбасі

Штаб Операції об’єднаних сил оприлюднив відео обстрілу українського контрольного пункту вʼїзду-виїзду «Гнутове» в Донецькій області.
На відео, викладене на сторінці штабу ООС у Facebook, потрапив момент вибуху боєприпасу на території українського КПВВ, де саме проходив прикордонник.
У чоловіка влучив осколок, проте застряг у посвідченні із жетоном, що лежало в нагрудній кишені.
За даними українських військових, російські найманці застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули постріл ВОГ.
Також на обстріл відреагувало посольство США в Києві.
«Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані РФ сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ «Гнутове», піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі», — йдеться на сторінці дипломатичної установи у Twitter.
- Напередодні російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська в Донецькій області. Бойовики поранили місцевого мешканця.
- 22 грудня 2021 року українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася поновити режим повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні 31 січня повідомив, що від моменту поновлення режиму припинення вогню на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 12 військових, ще 14 отримали поранення.