«Заспокоїли ринки». Зеленський заявив про стабілізацію гривні

Українській владі вдалося стабілізувати курс гривні попри ситуацію навколо країни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам 2 лютого.
«Я вважаю, що ми втримали ситуацію. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню. І вважаю, що заспокоїли ринки. На сьогодні я з відповідальністю можу це констатувати. Ми бачимо, що відбувається укріплення національної валюти», — сказав він.
За словами Зеленського, він спілкувався про це з головою Національного банку України Кирилом Шевченком.
«Ми розуміємо, що буде завтра. Ми вийшли із ситуації, коли кожен ранок для нас є фінансовим ризиком. На сьогодні ми розуміємо, що ситуація стабільна», — запевнив президент.
Також глава держави також зауважив, що багато для стабілізації гривні зробили партнери України, європейські лідери, які надали фінансову підтримку.
«Це також був сигнал для ринків, для інвесторів, що Європа вірить в Україну, у стабільну ситуацію, вірить у наш ринок і банківську систему, тому не треба виводити гроші», — наголосив Зеленський.
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