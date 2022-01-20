Нацбанк підвищив облікову ставку до 10% і погіршив прогноз інфляції

Національний банк підвищив облікову ставку з 9 до 10%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що завдяки рекордним врожаям і зміні окремих світових цін на продовольство наприкінці грудня інфляція сповільнилася. Водночас більш швидшому сповільненню інфляції завадили подальше зростання світових цін на енергоносії та збільшення витрат бізнесу, зокрема й на оплату праці. Усі ці чинники призвели до зростання базової інфляції до 7,9% на кінець року.

«Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5 до 7,7%, зважаючи на реалізацію низки проінфляційних чинників», — заявили в НБУ.

Зокрема, в НБУ прогнозують, що світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довше, ніж очікували раніше. Це не лише тиснутиме на витрати бізнесу, але й потребуватиме збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Крім того, зберігатиметься ефект від зростання виробничих витрат бізнесу на сировину й оплату праці. На тлі зростання доходів населення зберігатиметься споживчий попит, який також не дозволятиме зупинити зростання цін.

Водночас у Нацбанку прогнозують, що зниженню інфляції сприятимуть посилення монетарної політики НБУ, зниження світових цін на сировинні товари, вплив рекордних минулорічних врожаїв. Додатковий вплив матиме вгамування світового інфляційного сплеску та подолання наслідків пандемії.

Також в Нацбанку переглянули прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік з 3,8 до 3,4%. Економіку підтримають споживчий попит і все ще доволі сприятливі умови торгівлі. Натомість розвиток економіки стримуватиме напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на рішення інвесторів. Крім того, наслідки коронакризи залишатимуться доволі відчутними. Порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, передусім у першому півріччі, теж обмежуватимуть потенціал зростання.

На думку експертів НБУ, у 2023—2024 роках зростання реального ВВП прискориться до близько 4% на рік. Цьому має посприяти стабілізація геополітичної ситуації, остаточне подолання негативних ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та збереження сприятливих умов торгівлі.