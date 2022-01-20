Нацбанк повысил учетную ставку до 10% и ухудшил прогноз инфляции

Национальный банк повысил учетную ставку с 9 до 10%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что благодаря рекордным урожаям и изменению отдельных мировых цен на продовольствие в конце декабря инфляция замедлилась. В то же время более быстрому ее замедлению помешали дальнейший рост мировых цен на энергоносители и увеличение расходов бизнеса, в том числе на оплату труда. Все эти факторы привели к росту базовой инфляции до 7,9% к концу года.

«Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5 до 7,7% ввиду реализации ряда проинфляционных факторов», — заявили в НБУ.

В частности, в НБУ прогнозируют, что мировые цены на энергоносители будут оставаться более высокими дольше, чем ожидали ранее. Это будет не только давить на расходы бизнеса, но и требовать увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, сохранится эффект роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда. На фоне роста доходов населения будет сохраняться потребительский спрос, который тоже не позволит остановить рост цен.

Вместе с тем в Нацбанке прогнозируют, что снижению инфляции поспособствуют усиление монетарной политики НБУ, снижение мировых цен на сырье, влияние рекордных прошлогодних урожаев. Дополнительное влияние будет иметь нивелирование мирового всплеска инфляции и преодоление последствий пандемии.

Также в Нацбанке пересмотрели прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8 до 3,4%. Экономику поддержат потребительский спрос и все еще благоприятные условия торговли. А развитие экономики будет сдерживать напряженная геополитическая ситуация, что будет негативно влиять на решения инвесторов. Кроме того, последствия коронакризиса будут оставаться достаточно ощутимыми. Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, в первую очередь в первом полугодии, тоже ограничат потенциал роста.

По мнению экспертов НБУ, в 2023—2024 годах рост реального ВВП ускорится до 4% в год. Этому должна поспособствовать стабилизация геополитической ситуации, окончательное преодоление негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение благоприятных условий для торговли.