«Успокоили рынки». Зеленский заявил о стабилизации гривны

«Я считаю, что мы удержали ситуацию. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну. И я считаю, что успокоили рынки. На сегодняшний день я с ответственностью могу это констатировать. Мы видим, что происходит укрепление национальной валюты», — сказал он.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам 2 февраля.

По словам Зеленского, он общался по этому поводу с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко.

«Мы понимаем, что будет завтра. Мы вышли из ситуации, когда каждое утро для нас является финансовым риском. На сегодняшний день мы понимаем, что ситуация стабильная», — заверил президент.

Также глава государства отметил, что многое для стабилизации гривны сделали партнеры Украины, европейские лидеры, оказавшие финансовую поддержку.

«Это также был сигнал для рынков, для инвесторов, что Европа верит в Украину, в стабильную ситуацию, верит в наш рынок и банковскую систему, поэтому не нужно выводить деньги», — подчеркнул Зеленский.