Кабмін оновив список непідконтрольних населених пунктів Донбасу (документ)

Кабінет міністрів оновив список населених пунктів Донбасу, які непідконтрольні українській владі, і тих, які розташовані на лінії розмежування.

Зміни внесли до розпорядження Кабміну від листопада 2014 року № 1085. У переліку вказано понад 100 сіл, міст, районів і смт Луганської та Донецької областей.

Помаранчевим позначена лінія окупованого Донбасу, визначена в указі президента від 7 лютого 2019 року.

Як передає Укрінформ, оновлення списку не вплине на розвиток регіонів, ринку праці, охорони здоровʼя та інших галузей. Це стосується пунктів на лінії розмежування.

Востаннє уряд розширював список непідконтрольних пунктів Донбасу у вересні 2020 року.