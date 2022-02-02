Кабмин обновил список неподконтрольных населенных пунктов Донбасса (документ)

Кабинет министров обновил список населенных пунктов Донбасса, которые неподконтрольны украинской власти, и тех, которые находятся на линии разграничения.

Изменения внесли в распоряжение Кабмина от ноября 2014 года № 1085. В перечне указаны более 100 сел, городов, районов и пгт Луганской и Донецкой областей.

Оранжевым отмечена линия оккупированного Донбасса, определенная в указе президента от 7 февраля 2019 года.

Как передает Укринформ, обновление списка не повлияет на развитие регионов, рынка труда, здравоохранения и других сфер. Это касается пунктов на линии разграничения.

Последний раз правительство расширяло список неподконтрольных пунктов Донбасса в сентябре 2020 года.