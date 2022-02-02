Российские оккупанты обстреляли КПВВ «Гнутово» в Донецкой области

В Донецкой области в зоне ООС около 08:30 российские оккупанты обстреляли контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово».

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ.

В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава нет, одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.